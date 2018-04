: #Siria, papa Francesco sente il patriarca Kirill: fermare lo spargimento di sangue - Agenzia_Ansa : #Siria, papa Francesco sente il patriarca Kirill: fermare lo spargimento di sangue - pietro_nurra : RT @ItalianPolitics: Telefonata tra il Papa e Kirill: “Fermare lo spargimento di sangue in Siria” @vatican_it - antonia_sinisi : RT @aldobuonaiuto: I siriani hanno bisogno anche del forte intervento di tutti i leader delle grandi religioni!! Coraggio. Il Patriarca Kir… -

Il patriarca di Mosca,capo della Chiesa ortodossa russa, ha discusso al telefono conFrancesco degli avvenimenti in. Eha affermato che la Chiesa ortodossa russa intende continuare il dialogo col Vaticano per "fermare lo spargimento diin". "Abbiamo intrapreso questa iniziativa ha dettonella sua residenza a Peredelkino -consci che i cristiani non possono rimanere indifferenti di fronte a ciò che avviene in. Il nostro è stato un chiaro dialogo di pace".(Di sabato 14 aprile 2018)