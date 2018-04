: Davide Grasso è un italiano partito come volontario per combattere l’Isis in Siria. @NadiaToffa lo ha incontrato e… - redazioneiene : Davide Grasso è un italiano partito come volontario per combattere l’Isis in Siria. @NadiaToffa lo ha incontrato e… - redazioneiene : Davide Grasso è un italiano partito come volontario con le forze curde per combattere l’Isis in Siria. “Ho deciso d… - NotizieIN : Siria,Grasso: no attacchi,sì diplomazia -

"I bombardamenti innon aiutano a risolvere quella che da anni è una vera tragedia umanitaria. L'attacco chimico è l'ultimo di una serie di crimini ignobili contro innocenti". Così il leader di Leu,. "E' necessario fermare immediatamente ogni azione di attacco per impedire una pericolosa escalation nell'area e mettere in campo tutta la forza diplomatica necessaria per avviare un percorso di pace", prosegue, chiedendo al governo di "riferire in Parlamento sulle iniziative programmate in tal senso".(Di sabato 14 aprile 2018)