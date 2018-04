: RT @claudiocerasa: Il Cav si prende la scena ma la regia è sempre di Salvini e Di Maio. Le consultazioni sul male assoluto (e l’abc della d… - Frances21611009 : RT @claudiocerasa: Il Cav si prende la scena ma la regia è sempre di Salvini e Di Maio. Le consultazioni sul male assoluto (e l’abc della d… - SergioProvvi : RT @claudiocerasa: Il Cav si prende la scena ma la regia è sempre di Salvini e Di Maio. Le consultazioni sul male assoluto (e l’abc della d… - Miti_Vigliero : RT @claudiocerasa: Il Cav si prende la scena ma la regia è sempre di Salvini e Di Maio. Le consultazioni sul male assoluto (e l’abc della d… -

"Trump ha voluto avere al suo fianco la Francia e il Regno Unito. Questo significa che dovremmo con sollecitudine avere un", dice il leader di FI Berlusconi. "Unforte e autorevole. Oggi,purtroppo,non conta niente". Commentando la frase di Salvini ("qualcuno col grilletto facile insiste coi missili"), Berlusconi afferma che "in queste situazioni è meglio non pensare e non dire niente".Dopo l'serve undi tutti? "Spero di no. Si deve ripartire dalla coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni".(Di sabato 14 aprile 2018)