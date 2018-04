Siria vuole la condanna della comunità internazionale per l' aggressione occidentale

Siria : Russia a Onu - Occidente vuole solo rovesciare Assad : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Consultazioni - crisi Siriana impone accelerazione. Pd - Martina 'Chi vuole alleanze lo dica' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. Il gruppo Autonomie. Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del Senato: '...

Salvini vuole fermare la guerra di Trump : "Italia si opponga ai raid contro la Siria" : "Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell'Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che in una...

Trump vuole lasciare la Siria - Macron vuole mandare i soldati : C'è chi, come Emmanuel Macron, pensa di inviare soldati in Siria per proteggere i curdi, e chi, come Donald Trump, sta valutando di andarsene.La Francia va verso l'invio di soldati in Siria a protezione dei curdi, ha anticipato ieri a una delegazione delle Forze democratiche Siriane (Sdf), ricevuta all'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron, che ha assicurato agli interlocutori "il sostegno della Francia". Al termine dell'incontro, una dei ...

Erdogan vuole il Nord della Siria : “La battaglia di Afrin è solo l’inizio” : Quando la battaglia della Ghouta, in un modo o nell’altro, sarà finita, in Siria comincerà una guerra molto diversa, quella delle frontiere. I ribelli anti-Assad sostenuti dalla Turchia si stanno già preparando. I sogni «rivoluzionari» sono sepolti da un pezzo. Sanno di essere pedine di un gioco più grande, fra le potenze regionali e mondiali. E co...