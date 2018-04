Siria | vertice Onu | Russia propone condanna raid Usa | Basta parole

Siria : vertice Nato - salpa flotta russa : 17.48 Sono salpate dal porto di Tartus in Siria undici navi da guerra russe "per ragioni di sicurezza,pratica di routine in caso di minaccia" dice Shamanov capo della Duma e lo spazio aereo sulla zona è stato chiuso.L'uso di armi chimiche nella crisi Siriana è stato condanNato dal segretario Nato Stoltenberg:"Sono in corso consultazioni tra gli alleati su come rispondere all'attacco chimico. Il responsabile dovrà darne conto",dice La premier ...