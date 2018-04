Siria | Usa Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco | colpito centro di ricerche 

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria. Colpiti tre obiettivi - : I raid hanno colpito tra Damasco e Homs. Dura la replica di Mosca: "Le azioni degli Stati Uniti e dei loro alleati non resteranno senza conseguenze, ha dichiarato l'ambasciatore russo a Washington

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze - Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : «Quelli dietro il raid rivendicano la leadership morale in questo mondo e sbandierano la loro esclusività e unicità».

Siria - Usa : nostra risposta"non è finita" : 6.45 "Non è finita. Quella che avete visto stanotte non è la fine della risposta degli Stati Uniti": lo affermano fonti dell'amministrazione Trump, spiegando come il piano messo a punto dal Pentagono "prevede molta flessibilità che permette di procedere a ulteriori bombardamenti sulla base di quello che è stato colpito stanotte" . La più grande preoccupazione, si spiega inoltre, è l'accresciuta capacità della Russia rispetto allo scorso anno ...

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs. Nel mirino l’arsenale chimico del regime. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Trump: «Azione congiunta contro barbarie e brutalità». May precisa: «Non puntiamo a rovesciare il regime di Assad». Ma Mosca minaccia ritorsioni

Trump ordina i raid - Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. La Russia : ci saranno conseguenze : Udite forti esplosioni nella capitale siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Trump : ho ordinato la rappresaglia Video Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : Udite forti esplosioni nella capitale Siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Trump : ho ordinato la rappresaglia Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : Udite forti esplosioni nella capitale Siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Siria - Gentiloni : 'Gli Usa restano il nostro principale alleato' : "La soluzione della crisi e della guerra in Siria non può che essere affidata al negoziato, noi siamo fedeli alle nostre alleanze, gli Usa per noi restano il nostro principale alleato". A parlare è il ...

Usa : 'L'attacco chimico in Siria è di Assad - abbiamo le prove' - : "Damasco è responsabile dell'attacco del 7 aprile a Duma", afferma la portavoce del Dipartimento di stato americano Heather Nauert. Mosca intanto accusa la Gran Bretagna: è una messinscena organizzata ...

Siria - Usa : 'Abbiamo prove che attacco chimico è stato di Assad' : Gli Sati Uniti hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo Siriano. ad affermarlo è la portavoce del Dipartimento di stato americano, Heather Nauert. Più di ...

Siria - RUSSIA “007 INGLESI COINVOLTI IN ATTACCO CHIMICO”/ Londra “menzogna”. Usa “guerra ad Assad? Non decisa” : SIRIA, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:18:00 GMT)

Siria - Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente - stop dagli USA Video : Da alcuni giorni si sta molto parlando di un attacco chimico avvenuto in Siria [Video], precisamente a Douma. Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, è alquanto probabile che il responsabile di tale attacco sia stato l'attuale governo di Bashar al-Assad ma c'è anche da segnalare che ancora non si hanno prove certe di ciò. Francia e Inghilterra pronte alla guerra, dietrofront degli Stati Uniti La notizia dell'ipotizzato ...

Attacco chimico in Siria false flag? Russia accusa elmetti bianchi e Londra : I due uomini commentano il video diffuso in Rete che ha indignato mezzo mondo, nel quale si vede gettare acqua su decine di persone e bambini su dei letti che fanno difficoltà a respirare. Il video ...

Siria - la Russia accusa : 'C'è Londra dietro l'attacco chimico' : Il governo russo afferma di avere la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell'organizzazione della "provocazione" del presunto attacco chimico nella regione Siriana Ghouta. "Siamo ...