Siria | Uil Fpl aderisce ad appello Rete della Pace

(Di sabato 14 aprile 2018) Roma, 14 apr. (AdnKronos) – ‘La Uil Fpl, in linea con la scelta del nostro confederale, ha deciso di aderire all’di: ‘Cessate il fuoco’, fermiamo le guerre in medio Oriente!” Lo comunica in una nota il segretario generale Uil Fpl, Michelangelo Librandi. ‘Quanto sta avvenendo inè intollerabile, oltre 450.000 morti e circa 2 milioni i feriti, molti dei quali bambini, causati dal conflitto che ha devastato il paese negli ultimi 7 anni, 5 milioni di rifugiati che hanno cercato riparo fuori dai confini del Paese e 6,3 milioni di sfollati interni”, afferma. “Una catastrofe umanitaria che ha cancellato tutti i principi del diritto internazionale nell’anno in cui ci apprestiamo a ricordare la Dichiarazione universale adottata il 10 dicembre 1948 dopo gli orroriSeconda Guerra Mondiale. La UIL FPL ...