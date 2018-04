Siria : Trump - missione compiuta : ANSA, - ROMA, 14 APR - "L'attacco è stato eseguito perfettamente. missione compiuta". Così il presidente americano Donald Trump esprime soddisfazione su Twitter per i raid in Siria. "Un attacco ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | Gentiloni-May : "Episodio limitato - no escalation" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali". Alle 17 il Consiglio di sicurezza dell'Onu

Raid contro 3 obiettivi in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Putin : atto di aggressione. Teheran : criminali : Scattato nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento Video : Un centinaio di missili [Video], un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unita' navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, obiettivo alcuni siti di Damasco ed Homs che, secondo il Pentagono, nasconderebbero i presunti depositi di armi chimiche in possesso del governo Siriano. Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron sono dunque passati alle vie di fatto, 'punendo' il ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte. Trump : «Assad mostro». Evitate le basi russe : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione”. Rohani : “Porterà distruzione in Medio Oriente” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. L’attacco è stato ordinato a una settimana dal presunto attacco chimico alla città Siriana ...

Raid in Siria - Trump attento a evitare una escalation con Putin : «Gli Stati Uniti - è la prima reazione di Vladimir Putin comunicata dall'ufficio stampa del Cremlino - hanno sfruttato la messa in scena dell'attacco chimico su Douma come pretesto per...