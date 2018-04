Siria | stiamo andando verso la Terza guerra mondiale e l’Italia non fa nulla

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 aprile 2018) Sul piano del diritto internazionale – che in una comunità composta da nazioni civili dovrebbe essere decisivo – non vi sono giustificazioni di sorta per l’attacco armato contro laportato avanti la notte scorsa da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Si è trattato di un’aggressione, cioè di quello che il pubblico ministero statunitense al processo di Norimberga contro i criminali nazisti ebbe a definire il peggiore dei crimini, anche perché è la causa di molti altri crimini, sia dicontro l’umanità. Le abborracciate teorie che le cancellerie dell’Occidente – con l’aiuto di qualche giurista compiacente quanto scadente – si sono affannate ad architettare negli scorsi anni per legittimare i loro interventi di netto stampo imperialista e neocoloniale, non valgono neanche la carta sulla quale sono scritte. Si parla di ...