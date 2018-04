Siria | Siciliani liberi | no a uso basi militari in Sicilia

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – “Laviene usata per scopidel tutto estranei alle finalità difensive della Nato e viene trascinata in guerre che non ci appartengono. Come atto urgente il presidente della Regione Nello Musumeci, nel rango di ministro della Repubblica, dovrebbe quanto meno chiedere la convocazione d’urgenza del Consiglio dei ministri per vietare, semplicemente, l’uso delleubicate inin un’escalation che potrebbe davvero condurre ad un confronto nucleare senza ritorno”. Lo afferma il segretario dei ‘’ Ciro Lomonte. Gli indipendentistisi dissociano da quella che definiscono “una guerra d’attacco contro un Paese sovrano” e non ritengono “credibili i pretesti indimostrati di uso di armi chimiche da parte del governono”. ...