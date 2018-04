Siria | Pentagono | tutti i target colpiti

Raid con 120 missili in Siria. Trump : missione compiuta. Ma il Pentagono lo ha frenato : Scatta nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Almeno 120 missili su tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali»...

I target del raid - la tattica del Pentagono e le tensioni : l’attacco in Siria in 5 punti : Si sa dove si inizia, quando si lancia un attacco di questo tipo (più simbolico che performante) ma non dove si finisce. Ecco i punti da tenere a mente

Siria - il Pentagono : "Colpiti tutti gli obiettivi". Ma Mosca e l'Osservatorio Siriano : "Intercettati più della metà dei missili" : Per Donald Trump l'operazione in Siria è stata "perfettamente" eseguita e il Pentagono è ancora più perentorio: "Ogni obiettivo scelto è stato colpito con successo". Ma sull'intervento di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia si apre una "guerra" di dichiarazioni e verità tra Washington e Mosca. Secondo la Russia, infatti, 71 missili su 103 sono stati intercettati."Missione compiuta, grazie a Francia e Gran ...

Siria - RUSSIA : “STRATEGIA GUERRA TRUMP E PROFUGHI IN UE”/ Pentagono smentisce Macron su armi chimiche Assad : SIRIA, l'attesa di TRUMP prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:57:00 GMT)

Trump frena su attacco in Siria. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

