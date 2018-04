Siria | Opac | prosegue la nostra missione di esperti a Duma

Siria : raid "barbaro"per ostacolare Opac : 9.32 Il ministero degli Esteri Siria no ha definito "un'aggressione barbara e brutale" l'attacco di Stati Uniti,Francia e Regno Unito contro installazioni militari, condotto nella notte. Con una nota diffusa dall'agenzia di stampa statale Sana, Damasco aggiunge che gli attacchi puntano a ostacolare l'inchiesta dell' Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche a Duma) L'attacco "mira a ostacolare il lavoro della missione e ...

Armi chimiche - Opac invia team in Siria : 20.25 L'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche invierà presto un team di esperti in Siria per indagare sull'attacco a Duma. La decisione giunge in un momento di estrma tensione tra Usa e Russia. Washington ha accusato dell'attacco il regime di Damasco che però ha sempre negato e anzi aveva invitato gli esperti a visitare Duma.