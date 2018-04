: #Siria, Senato russo: attacco per ostacolare missione Opac che oggi inizia il suo lavoro a Duma, o di farla saltare… - TgLa7 : #Siria, Senato russo: attacco per ostacolare missione Opac che oggi inizia il suo lavoro a Duma, o di farla saltare… - TgLa7 : #Siria: Opac, l'inchiesta a Duma non si ferma - RaiNews : Il governo siriano ha invitato l'Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche (OPAC) a visitare Duma, encl… -

Gli esperti dell', Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, proseguiranno la loro missione per verificare che effettivamente siano stati usati i gas tossici a Douma. Lo ha comunicato l'organismo Onu in una nota. "Il team d'indagine dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) continuerà a dislocarsi inper stabilire i fatti riguardo alle accuse di armi chimiche usate a", si legge.(Di sabato 14 aprile 2018)