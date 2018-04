Siria | Mosca | «L' attacco Usa non resterà senza conseguenze»

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria Mosca : "Ci saranno conseguenze" Colpito l’arsenale chimico di Assad : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

Missili Usa - Gb e Francia sulla Siria | Colpiti tre obiettivi militari | Trump : "Assad è un mostro"| Mosca avvertita : "Reagiremo" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: Colpiti siti militari a Damasco e Homs. Fonti del regime di Assad affermanoche contro la Siria "sono stati lanciati circa 30 Missili, unterzo dei quali sono stati abbattuti". La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni

Trump - attacco agli stoccaggi chimici in Siria. Mosca avverte : Non si è fatta attendere la reazione Donald Trump e a una settimana dall'attacco chimico alla città siriana di Dumaha ha ordinato la rappresaglia in coordinamento con Londra e Parigi.

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze - Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : «Quelli dietro il raid rivendicano la leadership morale in questo mondo e sbandierano la loro esclusività e unicità».

Siria. Abbattuti un terzo dei missili americani - attesa risposta di Mosca : “Le azioni degli USA e dei loro alleati in Siria non rimarranno senza conseguenze”. E’ il monito dell’ambasciatore russo a

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs. Nel mirino l’arsenale chimico del regime. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Trump: «Azione congiunta contro barbarie e brutalità». May precisa: «Non puntiamo a rovesciare il regime di Assad». Ma Mosca minaccia ritorsioni

Siria. Mosca - attacco avrà conseguenze : 04.55 "Le azioni degli Usa e dei loro alleati in Siria non rimarranno senza conseguenze". Lo ha detto l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov secondo quanto riporta l'agenzia Tass.

Siria - Mosca : prove 'messinscena' attacco : 17.58 Il ministero della Difesa russo dichiara di "aver trovato le persone che hanno preso parte alla messinscena dell' attacco chimico", che ci sarebbe stato a Duma, in Siria, lo scorso 7 aprile. "Siamo certi che dal 3 al 6 aprile sui rappresentanti dei cosiddetti Caschi Bianchi sono state fatte fortissime pressioni da Londra perché realizzassero il prima possibile la provocazione che era stata già preparata", ha detto il portavoce del ...

Siria - Mosca e Damasco accusano : "Servizi stranieri dietro l'attacco a Douma" : Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono già in Siria ed entreranno domani nella città di Douma per provare l'utilizzo di agenti chimici nella ex roccaforte dei ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Intervento Usa e alleati a Damasco? Nuovi profughi in Europa” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena“. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...

Siria - frena guerra Trump-Assad/ Russia - “attacco chimico messa in scena straniera”. Scontro sanzioni Mosca : Siria, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:40:00 GMT)