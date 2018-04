: RT @Klemida: Nell'anniversario della sua morte un monito per tutti #Siria #Trump #Assad #Russia #nowar - clzvnt85 : RT @Klemida: Nell'anniversario della sua morte un monito per tutti #Siria #Trump #Assad #Russia #nowar - Enrico_Bianchi : RT @kiriosomega: Reazioni pesantissime da Mosca e Teheran dopo inizio bombardamenti in Syria #Vladimir_Putin condanna senza remore l'attac… - elisagarganigo : RT @Klemida: Nell'anniversario della sua morte un monito per tutti #Siria #Trump #Assad #Russia #nowar -

"C'è l'obbligo, in particolare quando si tratta di questioni di pace e sicurezza, di agire coerentemente con ladelle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, che sono molto chiari su questi temi".Così il segretario Onu, Guterres, sui raid in. "Il Consiglio di sicurezza ha responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali", ha precisato, chiedendo "una soluzione politica e non militare".Mosca ha chiesto una risoluzione di condanna dei raid compiuti da Usa, Gb e Francia.(Di sabato 14 aprile 2018)