Siria | Mogherini | Ue era stata informata dei raid

Siria : Mogherini - Russia e Iran usino influenza per prevenire ulteriore uso armi chimiche - soluzione a conflitto è politica : Bruxelles , 14 apr 13:22 - , Agenzia Nova, - L'Unione europea "invita tutti i paesi, in particolare Russia e l'Iran, a usare la loro influenza per impedire ogni ulteriore uso di armi... , Beb,

Ue - Mogherini ad Ankara : obiettivo operazioni in Siria sia l'Isis : Roma, 16 feb. , askanews, L'alto rappresentante Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, ha sollecitato oggi la Turchia a mostrare 'moderazione' nelle sue azioni militari nel Nord-Ovest della Siria, come già fatto poche ore prima dal segretario di ...