Siria | ministro Esteri giordano al Safadi | operazione militare segnale molto chiaro a

Siria : ministro Esteri francese - operazione militare 'legittima - proporzionata e mirata' : ... la lotta contro i gruppi terroristici, in particolare Daesh , acronimo in arabo di Stato islamico del Levante e dell'Iraq, ed il ritorno alla stabilità che richiede una soluzione politica", ha ...

Siria : ministro turco in Iran per discutere offensiva Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...