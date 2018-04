Siria | le bombe sul centro di ricerca di Damasco Il dramma della guerra in diretta sui

Siria - iniziato nella notte l’attacco coordinato di Usa - Francia e Regno Unito. Le immagini delle bombe : “Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca e precisando che gli attacchi sono in corso, in coordinamento con Francia e Regno Unito. “Non è finita. Quella che avete visto stanotte non è la fine ...

Macron : «Siria ha usato armi chimiche - abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Trump e le bombe «smart» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Siria - missili su un aeroporto : per Mosca le bombe sono israeliane : L'agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all'attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta.

Siria - missili su un aeroporto militare : per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani : Siria, missili su un aeroporto militare: per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani L’agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all’attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta. Continua a […]

Siria - missili su un aeroporto militare : per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani : L'agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all'attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta.

Siria - bombe sul nascondiglio dei bambini : è strage a Idlib : Sarebbe di almeno 20 civili morti, compresi 16 bambini, il bilancio di raid aerei effettuati sul villaggio di Kfar Battikh, nella provincia Siriana di Idlib. Lo denunciano gli attivisti...

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

Siria - turchi pronti a entrare ad Afrin : 150.000 civili in fuga sotto le bombe|Le immagini : La città curda è ormai circondata dalle truppe di Ankara, resta aperto un solo corridoio umanitario. Assad invece continua coni raid aerei su Ghouta, la città dei suoi oppositori

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

Siria - mille civili morti sotto le bombe nella Ghouta : 215 bambini : salito a oltre mille il bilancio delle vittime civili di quasi tre settimane di feroci bombardamenti sull'enclave Siriana di Ghouta est. Tra queste ci sono 215 bambini, caduti sotto i raid delle forze ...

Siria - le bombe del regime hanno ridotto Duma allo stremo : "Si vive nel sottosuolo" : In Siria si continua a morire. Dall'inizio dell'offensiva lanciata dalle forze del regime Siriano sulla parte controllata dai ribelli nella Ghouta Orientale, sono almeno 800 i civili uccisi a causa dei...

Siria - ‘Le bombe cadevano come pioggia’. Ecco le testimonianze da Afrin : L’offensiva turca “Ramoscello d’ulivo” contro la città curda di Afrin, nel nord della Siria, sta causando un numero sempre più elevato di vittime civili. Secondo la Croce rossa curda, dal 20 gennaio alla fine di febbraio gli attacchi dell’esercito di Ankara hanno provocato 93 morti, tra cui 24 bambini, e 313 feriti, compresi 51 bambini, tra la popolazione civile. Questi numeri rendono prive di senso le assicurazioni ...

Siria - Putin : 'Non tollereremo per sempre bombe da Ghouta' : La Russia "non ha intenzione di tollerare all'infinito" i bombardamenti dei miliziani da Ghouta est, in Siria. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Mosca, al ...

Tregua in Siria mai cominciata. Su Ghouta bombe al cloro : La Tregua faticosamente concordata all'Onu ha retto per poche ore. Nonostante il voto unanime del Consiglio di Sicurezza a sostegno di una sospensione 'in tempi rapidi e per trenta giorni' delle ...