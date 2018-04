Siria | l’attacco di Trump e dei suoi alleati

Siria - iniziato nella notte l’attacco coordinato di Usa - Francia e Regno Unito. Le immagini delle bombe : “Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca e precisando che gli attacchi sono in corso, in coordinamento con Francia e Regno Unito. “Non è finita. Quella che avete visto stanotte non è la fine ...

Usa - Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco in Siria : colpito centro di ricerche : Usa, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato prima dell’alba un attacco missilistico contro il centro di ricerche di Barzeh, pochi chilometri a Nord di Damasco. Il sito è sospettato di aver sviluppato armi chimiche e biologiche e di essere usato anche come deposito per stoccarle. La tv di Stato ha mostrato il fumo che si levava dalla zona....

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Le incognite dell’attacco Usa e gli attori della crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...

La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’indagine sull’attacco chimico in Siria : La Russia ha messo il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che avrebbe dato il via a un’indagine indipendente sull’attacco chimico fatto a a Douma, in Siria, nella notte tra il 7 e l’8 aprile. La risoluzione era stata proposta The post La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’indagine sull’attacco chimico in Siria appeared first on Il Post.

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi. Trump valuta la risposta all’attacco : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siriano e Damasco sostiene di averne a...

L’attacco alla base militare in Siria - spiegato : I bombardamenti di lunedì mattina sembrano essere stati opera di Israele, non degli Stati Uniti: l'obiettivo dell'operazione potrebbe essere stato l'Iran The post L’attacco alla base militare in Siria, spiegato appeared first on Il Post.