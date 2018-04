Siria | il Pentagono | Colpiti tutti gli obiettivi Ma Mosca e l' Osservatorio

huffingtonpost

: #Siria. Pentagono, attacco concluso, per ora non previsti altri - Agenzia_Ansa : #Siria. Pentagono, attacco concluso, per ora non previsti altri - MediasetTgcom24 : Siria, Pentagono: 'Non siamo a conoscenza di vittime civili' #Siria - sputnik_italia : #Raid mirati contro la #Siria di #USA, #Francia e #Gb, il #Pentagono spiega i risultati -

(Di sabato 14 aprile 2018) Per Donald Trump l'operazione inè stata "perfettamente" eseguita e ilè ancora più perentorio: "Ogni obiettivo scelto è stato colpito con successo". Ma sull'intervento di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia si apre una "guerra" di dichiarazioni e verità tra Washington e. Secondo la Russia, infatti, 71 missili su 103 sono stati intercettati."Missione compiuta, grazie a Francia e Gran Bretagna". Dodici ore dopo l'attacco in, Trump ha esultato su Twitter. A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018"Sono così orgoglioso delle nostre grandi forze armate che preso, dopo l'approvazione dello stanziamento di miliardi ...