Siria | il messaggio di Theresa May | “Questa sera ho autorizzato le forze armate

(Di sabato 14 aprile 2018) Il primo ministro britannico,May, ha letto un lungo comunicato alla nazione per annunciare la decisione di partecipare agli attacchi coordinati contro il regimeno in risposta all’utilizzo di armi chimiche, la May ha spiegato di agire insieme a Francia e Usa: “La decisione non dovrebbe sorprendere nessuno – ha detto -, il regimeno ha già usato armi chimiche contro la popolazione e abbiamo prove sufficienti per dimostrarlo”. La May ha aggiunto di aver tentato qualunque possibile via diplomatica per evitare l’attacco armato ma che allo stato attuale non c’è alternativa L'articolo, ildiMay: “Questaholebritanniche a colpire il regimeno” proviene da Il Fatto Quotidiano.