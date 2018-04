Siria - la contraerea di Damasco in azione. Nei video diffusi dal governo anche i resti di un missile abbattuto : Il governo Siriano ha diffuso immagini della propria contraerea in azione questa notte sopra Damasco, nelle stesse ore in cui Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna sferravano un attacco contro alcune basi fra la stessa capitale e l’area di Homs, collegate al potenziale uso di armi chimiche. In altre immagini diffuse invece dalla tv di Stato Siriana Al-Ikhbariya, i resti di un missile abbattuto sempre dalla difesa contraerea in una zona non ...

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento Video : Un centinaio di missili [Video], un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unita' navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, obiettivo alcuni siti di Damasco ed Homs che, secondo il Pentagono, nasconderebbero i presunti depositi di armi chimiche in possesso del governo Siriano. Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron sono dunque passati alle vie di fatto, 'punendo' il ...

Le immagini delle esplosioni nei video amatoriali e nelle riprese della tv di Stato Siriana : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Assad. Forti esplosioni si sono sentite in tutta Damasco.Oltre alle immagini della tv di Stato siriana che ha fatto sapere che 13 missili sarebbero stati neutralizzati, molti i video amatoriali che mostrano le esplosioni e il loro boato ...

Siria - i video degli attacchi finiscono online in presa diretta : Su YouTube e sulle pagine social di attivisti e abitanti di Damasco vengono diffuse le immagini dei bombardamenti condotti da Usa, Francia e Gran Bretagna

Trump : ho ordinato la rappresaglia Video Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : Udite forti esplosioni nella capitale Siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Siria - Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente - stop dagli USA Video : Da alcuni giorni si sta molto parlando di un attacco chimico avvenuto in Siria [Video], precisamente a Douma. Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, è alquanto probabile che il responsabile di tale attacco sia stato l'attuale governo di Bashar al-Assad ma c'è anche da segnalare che ancora non si hanno prove certe di ciò. Francia e Inghilterra pronte alla guerra, dietrofront degli Stati Uniti La notizia dell'ipotizzato ...

Siria - marcia indietro di Trump : 'Mai dato tempistiche su possibile attacco' Video : Parziale dietrofront di Donald #Trump riguardo un possibile attacco missilistico contro il regime di Damasco. Tramite un tweet dell’11 aprile, il presidente statunitense aveva avvisato la Russia riguardo l’eventualita' tutt’altro che remota di un’offensiva contro il regime di Assad. Oggi sempre tramite tweet Trump ha smentito di aver mai fornito tempistiche a riguardo. Almeno per ora quindi il pericolo di nuove tensioni sul fronte Siriano sembra ...

Israele contro l'Iran : 'Non permetteremo il vostro radicamento in Siria' Video : 2 Com'è abbastanza noto, tra lo stato d'#Israele e la Repubblica islamica dell'#iran non vi sono buone relazioni e più volte i contrasti tra i due Paesi hanno rischiato di sfociare in una guerra. Su ciò, c'è da dire che lo stato ebraico considera una forte minaccia l'Iran e il suo progetto di costruzione della bomba atomica, che potrebbe essere utilizzata proprio contro Israele. Dall'altra parte, le stesse autorita' dell'Iran ...

Siria - chi non accetta la sconfitta politica può scatenare una guerra mondiale? Video : Un attacco alla #Siria da parte delle forze combinate di Stati Uniti, Regno Unito e Francia sarebbe assolutamente pretestuoso e pericoloso. Potrebbe scatenare la reazione della Russia, ormai sul punto di chiudere una guerra che dura dal 2011 e di raggiungere una vittoria politica davvero schiacciante nei confronti di USA ed alleati. L'appello generale è dunque al buon senso dei leader occidentali: se davvero attaccano la Siria, violandone di ...

Consultazioni : quanto pesa la questione Siriana? Video : La questione internazionale piomba nel bel mezzo della crisi politica italiana. La politica estera ritorna al centro della scena, praticamente come negli anni della prima Repubblica, e viene da pensare che se deve essere prima Repubblica 2.0 lo deve essere per davvero. La crisi siriana acuitasi dopo l'attacco chimico per mano del regime di Assad divide le forze politiche: chi sta con l'occidente, chi è più cauto, chi si schiera apertamente con ...

Siria : orrore senza fine - altro raid nella notte - muoiono 14 persone Video : La tensione in #Siria è ormai alle stelle. Il mondo trema nuovamente per quello che potrebbe essere l’ennesimo scenario di guerra in Medio Oriente. nella notte una base governativa Siriana nelle vicinanze di Homs è stata bombardata [Video], provocando la morte di 14 persone e centinaia di feriti, fra cui numerose donne e bambini. L'attacco è avvenuto poche ore dopo il durissimo intervento di Trump, che in un tweet aveva bollato Assad come “un ...

Siria - l’indignazione del Papa : i tentativi diplomatici dei pontefici in guerra Video : Dopo la benedizione Papa Bergoglio si pronuncia sul recente massacro avvenuto a Douma. I bombardamenti hanno colpito un ingente numero di civili, e si sospetta la presenza di sostanze chimiche nelle bombe [Video]. Si contano 70 morti e centinaia intossicati e la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Il Papa invita i paesi al negoziato, unica via per fermare le stragi e ottenere la pace. Ritiene che nessun massacro abbia una giusta ...

Israele - missili sulla Siria per colpire l'Iran? Video : Una cosa è certa, l'attacco all'aeroporto militare Siriano di Tiyas, noto come T-4, c'è stato. le vittime sarebbero 14 [Video] ed i media Siriani hanno subito puntato il dito contro Washington in riferimento alle parole di Trump che prometteva una pronta reazione [Video] dopo il presunto attacco chimico alla citta' di Douma. Ma gli Stati Uniti hanno seccamente smentito l'azione, con il trascorrere delle ore è stata avanzata un'altra ipotesi, ...

USA - Francia e Gran Bretagna potrebbero intervenire in Siria Video : L’Agenzia Europea per il controllo dei voli Eurocontrol ha diramato, durante la serata di ieri, una nota nella quale informava le compagnie aeree di prestare attenzione nell'organizzare le rotte per i voli con destinazione e in transito per il Medio Oriente, in quanto nelle prossime ora ci sarebbe stato il rischio di un attacco nei confronti della #Siria. Infatti pare che Stati Uniti, Francia e Inghilterra siano pronte ad attaccare lo stato ...