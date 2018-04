Siria | gli obiettivi dei raid occidentali Le due versioni di Washington e Mosca

Attacco in Siria - Trump : “Missione compiuta - sono orgoglioso delle nostre forze armate” : Il presidente Donald Trump su Twitter: "L'Attacco è stato eseguito perfettamente. Missione compiuta". Alle 17 italiane è stato convocato il Consiglio di Sicurezza Onu per una riunione d'emergenza richiesta dalla Russia.Continua a leggere

Jet russi pattugliano cielo Siriano : 14.17 Dopo i raid della scorsa notte da parte di Usa, Gran Bretagna e Francia, i jet militari russi "stanno pattugliando lo spazio aereo" siriano. Lo ha dichiarato il generale russo Rudskoi, capo del dipartimento generale operativo dello Stato Maggiore russo.

Gli Usa pronti ai raid in Siria «Adesso abbiamo le prove» : Usa, Francia e Gran Bretagna tentano di serrare le fila nei confronti di Damasco attraverso telefonate tra i rispettivi leader e reiterate minacce di attacco a obiettivi militari Siriani. Ma la green ...

Siria - i video degli attacchi finiscono online in presa diretta : Siria, i video degli attacchi finiscono online in presa diretta Su YouTube e sulle pagine social di attivisti e abitanti di Damasco vengono diffuse le immagini dei bombardamenti condotti da Usa, Francia e Gran Bretagna

Siria - Gentiloni : “No a escalation”. Salvini : “Pazzesco - fermatevi”. Ma Berlusconi : “Meglio tacere. Ora governo forte” : “Amicizia forte” con gli Stati Uniti e sostegno all’attacco in Siria. Ma l’operazione militare “non può e non deve essere l’inizio di una escalation, ma una spinta per i negoziati“. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla dopo una telefonata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione Siriana, come già si era capito durante le consultazioni al Quirinale, cade sulla ...

Attacco in Siria : nasce la guerra "mirata e limitata" - ma è sempre il rifugio degli incapaci : Ci sono un po' di cose che non tornano (e giustificazioni che non tengono) nell'Attacco alla Siria.

Putin accusa gli USA di far soffrire i Siriani e lasciar fare i terroristi - : "Con le loro azioni, gli Stati Uniti fanno soffrire la popolazione civile, di fatto lasciano fare i terroristi", si afferma in una dichiarazione speciale di Putin che è stata pubblicata dall'ufficio ...

Tutte le incognite dell’attacco Usa e gli attori della crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...