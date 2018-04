Siria | gli effetti dell’attacco Ecco il centro di ricerca colpito nelle immagini della

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Siria : i siti colpiti dagli attacchi occidentali - : Secondo fonti militari occidentali, il bombardamento missilistico avrebbe colpito laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali

Siria - il Pentagono : "Colpiti tutti gli obiettivi". Ma Mosca e l'Osservatorio Siriano : "Intercettati più della metà dei missili" : Per Donald Trump l'operazione in Siria è stata "perfettamente" eseguita e il Pentagono è ancora più perentorio: "Ogni obiettivo scelto è stato colpito con successo". Ma sull'intervento di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia si apre una "guerra" di dichiarazioni e verità tra Washington e Mosca. Secondo la Russia, infatti, 71 missili su 103 sono stati intercettati."Missione compiuta, grazie a Francia e Gran ...

Siria - gli obiettivi dei raid occidentali. Le due versioni di Washington e Mosca : Laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs. Sarebbero questi, secondo fonti militari americane, i tre siti colpiti dall’attacco occidentale di questa notte in Siria. L’obiettivo quindi erano le armi non convenzionale del regime di Bashar al-Assad, utilizzate secondo Parigi nell’attacco a Douma. Lo hanno ripetuto fin da subito, prima Donald Trump, poi Theresa May e ...

Attacco in Siria - Trump : “Missione compiuta - sono orgoglioso delle nostre forze armate” : Il presidente Donald Trump su Twitter: "L'Attacco è stato eseguito perfettamente. Missione compiuta". Alle 17 italiane è stato convocato il Consiglio di Sicurezza Onu per una riunione d'emergenza richiesta dalla Russia.Continua a leggere

Attacco in Siria - i dettagli del raid : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cooperazione con le sue controparti francesi e britanniche, ha autorizzato nella notte un raid missilistico contro obiettivi associati al programma ...

Jet russi pattugliano cielo Siriano : 14.17 Dopo i raid della scorsa notte da parte di Usa, Gran Bretagna e Francia, i jet militari russi "stanno pattugliando lo spazio aereo" siriano. Lo ha dichiarato il generale russo Rudskoi, capo del dipartimento generale operativo dello Stato Maggiore russo.

Gli Usa pronti ai raid in Siria «Adesso abbiamo le prove» : Usa, Francia e Gran Bretagna tentano di serrare le fila nei confronti di Damasco attraverso telefonate tra i rispettivi leader e reiterate minacce di attacco a obiettivi militari Siriani. Ma la green ...

Siria - i video degli attacchi finiscono online in presa diretta : Siria, i video degli attacchi finiscono online in presa diretta Su YouTube e sulle pagine social di attivisti e abitanti di Damasco vengono diffuse le immagini dei bombardamenti condotti da Usa, Francia e Gran Bretagna Continua a leggere

Missili sulla Siria - Salvini : 'Pazzesco'. Ma Berlusconi frena : 'Meglio tacere' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Gli attacchi sono stati effettuati su obiettivi particolari, dove si presume ci ...

Siria - Salvini : «Un errore tremendo - l'Italia non sia complice». Ma Berlusconi : «Meglio tacere» : «errore tremendo Italia non sia complice». Lo ha detto Matteo Salvini dopo l'attacco di Stati Uniti, Francia e gran Bretagna alla Siria. «Stanno ancora cercando...

Attacco in Siria - Salvini : “Pazzesco - fermatevi” | Berlusconi : “Meglio tacere” : Attacco in Siria, Salvini: “Pazzesco, fermatevi” | Berlusconi: “Meglio tacere” Ennesimo botta e risposta via social tra i leader della Lega e di Forza Italia, stavolta sull’Attacco missilistico contro Assad Continua a leggere

