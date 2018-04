Siria | Gentiloni-May | azione limitata

Siria - Gentiloni : attacco non partito da basi Italia. No a escalation - : Per il premier l'azione militare di Usa, Gran Bretagna e Francia è una risposta "motivata all'uso di armi chimiche". Alleanza con Washington rimane "molto forte". Informativa urgente in Senato il 17 ...

Siria - Gentiloni riferirà martedì in Senato : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferirà in Senato sulla situazione in Siria martedì 17 aprile. Per lunedì 16 viene convocato la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, mentre la ...

Siria - Gentiloni : armi chimiche atroci - non rassegnamoci : Roma, , askanews, - "L'azione di questa notte è stata una risposta motivata all'uso di armi chimiche a Douma e purtroppo non è la prima volta che si utilizzano armi chimiche da parte del regime ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Parigi : "Arsenale distrutto" | Gentiloni : "Dall'Italia nessuna azione bellica" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Parigi : “Arsenale distrutto” | Gentiloni : “Dall’Italia nessuna azione bellica” : Usa, Gb e Francia attaccano la Siria: 100 missili su Damasco e Homs | Parigi: “Arsenale distrutto” | Gentiloni: “Dall’Italia nessuna azione bellica” Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L’Iran: […]

Siria - Gentiloni : “No a escalation”. Salvini : “Pazzesco - fermatevi”. Ma Berlusconi : “Meglio tacere. Ora governo forte” : “Amicizia forte” con gli Stati Uniti e sostegno all’attacco in Siria. Ma l’operazione militare “non può e non deve essere l’inizio di una escalation, ma una spinta per i negoziati“. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla dopo una telefonata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione Siriana, come già si era capito durante le consultazioni al Quirinale, cade sulla ...

Siria : telefonata Gentiloni-Mattarella : ANSA, - ROMA, 14 APR - Il premier Paolo Gentiloni si è consultato questa mattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla crisi Siriana. Nel corso di una telefonata - si è appreso - ...

Siria - telefonata Gentiloni-Mattarella : 12.05 Il premier Gentiloni si è consultato stamane con il Presidente Mattarella sulla crisi Siriana. Nel corso di una telefonata - si è appreso - Gentiloni e Mattarella hanno fatto il punto della situazione. Al Quirinale non risulta alcuna accelerazione per la formazione del governo in seguito all'aggravarsi della crisi Siriana, precisano dal Colle, dopo che in mattinata si erano diffuse voci di un anticipo delle decisioni di Mattarella.

Mattarella sente Gentilonisu Siria.Timing nuovo Governo...-Rpt- : Roma, 14 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno avuto un collquio sulla crisi internazionale prodotta dall'attacco in ...

Siria - Pd : sostegno Gentiloni - diplomazia : 11.42 "In queste ore di tensione e di grande ansia è necessario rilanciare il massimo impegno politico e diplomatico per bandire l'uso criminale di armi chimiche, fermare le violenze e restituire la parola al negoziato". Lo affermano in una nota il reggente del PD Martina e il responsabile Esteri Fassino. "Sosteniamo la posizione assunta dal governo e dal presidente Gentiloni e ogni iniziativa intrapresa da Ue e Onu" aggiungono, sottolineando ...

Siria - Gentiloni : "No escalation" : L'azione di questa notte è una risposta motivata all'uso di armi chimiche a Duma e purtroppo non è la prima volta che si utilizzano armi chimiche" da parte del regime di Assad. Lo ha detto il premier ...

Siria - Gentiloni : no all'escalation - non usate basi italiane nell'attacco : 'L'azione circoscritta, mirata a colpire' le armi chimiche, 'non può e non deve essere l'inizio di un'escalation. Questo è quanto l'Italia ha ribadito nei giorni scorsi e continuerà a ribadire'. Lo ...

Mattarella sente Gentilonisu Siria.Timing nuovo Governo invariato : Roma, 14 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno avuto un collquio sulla crisi internazionale prodotta dall'attacco in ...

Siria - Gentiloni : 'Dall'Italia non sono partite azioni belliche' : L'azione di questa notte contro la Siria è stata una risposta "motivata dall'uso di armi chimiche". Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, chiarendo che "dall'Italia non sono partite ...