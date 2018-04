Siria | Gentiloni in costante contatto con i vertici militari

Siria - Gentiloni informato su sviluppi : 7.46 Il Presidente del Consiglio Gentiloni è stato costantemente informato questa notte degli sviluppi degli attacchi militari in Siria, mantenendosi in contatto con i ministri Esteri e Difesa e con i vertici militari. Nelle prossime ore è prevista una sua dichiarazione presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi.

Siria - Gentiloni : 'Gli Usa restano il nostro principale alleato' : "La soluzione della crisi e della guerra in Siria non può che essere affidata al negoziato, noi siamo fedeli alle nostre alleanze, gli Usa per noi restano il nostro principale alleato". A parlare è il ...

Siria - ATTESA TRUMP PER ATTACCARE ASSAD/ May-Usa - “impedire armi chimiche”. Gentiloni-Merkel ‘con’ la Russia : SIRIA, l'ATTESA di TRUMP prima di ATTACCARE ASSAD: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Europa divisa sulla Siria : “Prove su uso di armi chimiche”/ Macron con Trump - patto Merkel-Gentiloni : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 01:15:00 GMT)

Crisi in Siria - Gentiloni : “Italia non partecipa ad azioni militari” : La questione Siriana ha posto in modo più pressante il problema di trovare presto un esecutivo. Dagli Stati Uniti fanno sapere che non è stata presa ancora una decisione definitiva in merito a un possibile attacco. Ma l'Italia dice no ad un intervento militare.Continua a leggere

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Siria - Gentiloni : 'L'Italia offre supporto - ma no azioni militari' : L'Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria. Lo ha annunciato il premier Paolo Gentiloni, precisando che, in base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti, "il nostro Paese continuerà ...

Siria : Gentiloni - no azioni militari : ANSA, - ROMA, 12 APR - L'Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria. In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti, l'Italia continuerà a fornire supporto logistico alle attività ...

Gentiloni : non parteciperemo ad azioni militari in Siria : Il presidente del Consiglio ha parlato con Angela Merkel, spiegando che l’Italia fornirà supporto logistico agli alleati ma senza un intervento diretto e condannando l’uso di armi chimiche da parte del regime Siriano

Gentiloni : l'Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria : Il premier Paolo Gentiloni ha condannato l'uso di armi chimiche in Siria, ma ha anche confermato che l'Italia non parteciperà ad azioni militari contro Damasco. Il presidente del Consiglio ha avuto ...

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Siria : Gentiloni condanna armi chimiche : ANSA, - ROMA, 12 APR - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto in giornata diversi contatti internazionali sulla questione Siriana. Tra questi una telefonata con la cancelliera tedesca ...

Gentiloni : intollerabile uso del gas in Siria - lavorare per la pace : "L'utilizzo di armi chimiche in Siria da parte del regime di Assad non può essere tollerato". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, sottolineando che tuttavia "oltre alla risposta ai crimini ...

Siria - Gentiloni : uso armi chimiche non può essere tollerato : L'annuncio del presidente Usa Donald Trump di un imminente attacco missilistico in Siria dopo il presunto attacco chimico contro i civili a Douma condotto dal regime di Assad, scuote la politica italiana. Con le opposizioni contrarie all'opzione