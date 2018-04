Siria | ci sono mattine in cui ti svegli e non ci sono più letti da cullare

Attacco in Siria - Trump : “Missione compiuta - sono orgoglioso delle nostre forze armate” : Il presidente Donald Trump su Twitter: "L'Attacco è stato eseguito perfettamente. Missione compiuta". Alle 17 italiane è stato convocato il Consiglio di Sicurezza Onu per una riunione d'emergenza richiesta dalla Russia.Continua a leggere

Siria - laboratori di armi chimiche e depositi : quali sono i siti colpiti dall'attacco di Usa - Francia e Gran Bretagna : laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs sono, secondo fonti militari occidentali, i tre siti colpiti dall'attacco americano, francese e britannico nella notte in Siria. Fonti Siriane ostili al governo di Damasco riferiscono di altri depositi e centri di ricerca colpiti, mentre il regime Siriano conferma che si tratta di obiettivi nei pressi di Homs e Damasco ma solo in un ...

Siria - Berlusconi : accelerare nuovo Governo - sono molto preoccupato : Campobasso, 14 apr. , askanews, Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi auspica che la crisi internazionale in Siria 'spinga ad accelerare per dare con sollecitutidine un nuovo Governo ...

Siria - Gentiloni : 'Dall'Italia non sono partite azioni belliche' : L'azione di questa notte contro la Siria è stata una risposta "motivata dall'uso di armi chimiche". Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, chiarendo che "dall'Italia non sono partite ...

Siria - raid di Usa - Gb e Francia per punire Assad. Teheran : sono dei criminali : Scattato nella notte il raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Nella notte sono iniziati i bombardamenti in Siria : Donald Trump ha ordinato Nella notte italiana l’attacco militare in Siria. Il bombardamento è iniziato da poco contro Assad in

Carlo Freccero : 'La crisi Siriana può portarci a un governo istituzionale - ci sono già i segnali' : 'La crisi siriana può diventare pretesto per un governo istituzionale , un governo di tutti. Ci sono segnali Si approfitta per fare un governo di unità nazionale '. Carlo Freccero , ospite di Myrta ...

Siria - Save The Children : da inizio 2018 più di 60 scuole sono state distrutte o danneggiate - : Negli ultimi sette anni il mondo è rimasto a guardare impunito mentre migliaia di bambini in Siria venivano feriti o uccisi sotto gli attacchi. Un ennesimo attacco è avvenuto ieri contro i civili a Duma, nell'area del Ghouta ...

Siria - missili su un aeroporto : per Mosca le bombe sono israeliane : L'agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all'attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta.

Siria : missili su aeroporto militare. Sana : 'Sono americani'. Mosca accusa Israele : Almeno 12 militari, tra cui soldati iraniani, sono stati uccisi nei raid missilistici compiuti nella notte contro una base aerea ad Homs, nella Siria centrale, e da alcune fonti attribuito a Israele. ...

Siria : missili su aeroporto militare. Sana : 'Sono americani' : Le difese aeree dell'esercito Siriano hanno contrastato un attacco aereo su un aeroporto militare nella Siria centrale e hanno abbattuto otto missili. Lo riporta la Sana, l'agenzia di stampa statale ...

Siria - missili sull'aeroporto militare. Media Siriani. "Sono americani" : Ieri una telefonata tra Trump e Macron per mettere in campo azioni comuni in risposta all'attacco con armi chimiche

Ministero Esteri : gli USA sono alla ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

Forze armate Siriane : tutte le città della Ghouta orientale sono state liberate - : Le truppe del governo siriano, con l'appoggio delle Forze alleate, hanno liberato dai terroristi tutti gli insediamenti nella Ghouta orientale nei sobborghi di Damasco, risulta secondo una copia della ...