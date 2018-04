Siria | Casellati | mi auguro torni spirito Pratica di Mare Rpt

meteoweb.eu

: #Siria: conferenza dei Capigruppo del Senato convocata per lunedì 16 aprile alle ore 18. Presidente Casellati in co… - RaiNews : #Siria: conferenza dei Capigruppo del Senato convocata per lunedì 16 aprile alle ore 18. Presidente Casellati in co… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: #Siria: conferenza dei Capigruppo del Senato convocata per lunedì 16 aprile alle ore 18. Presidente Casellati in contatto con… - Daniela7618 : RT @RaiNews: #Siria: conferenza dei Capigruppo del Senato convocata per lunedì 16 aprile alle ore 18. Presidente Casellati in contatto con… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Roma, 14 apr. (AdnKronos) – ‘Più che una opinione il mio è un monito a trovare di nuovo il dialogo, a ricercare le varie diplomazie perché finisca questa escalation, io miche riquellodidi, che aveva univo vari popoli in un momento in cui sembrava impossibile e invece si è realizzato. In questo momento non ci resta altro che aspettare che le diplomazie facciano il loro corso”. Lo ha affermato la presidente del Senato Maria Elisabetta Albertia ‘L’intervista’ di Maria Latella su Sky Tg24 rispondendo alla domanda su quale sia la sua opinione su ciò che sta succedendo in. E alla domanda della giornalista su cosa si aspetti martedì dall’Aula,ha risposto: “innanzitutto Gentiloni darà un’informativa, vediamo che succede da oggi fino a martedì, perché ormai la politica e lo ...