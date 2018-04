Siria | Bbc | i ribelli delusi dai raid occidentali

Siria - l'inchiesta della Bbc : donne costrette a prostituirsi in cambio aiuti da operatori Onu e Ong : A denunciarlo è un rapporto pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), intitolato "Voices from Syria 2018", in cui sono state raccolte tutte le denunce di violenze di genere commesse nel paese nel 2017

Siria - la cooperante alla Bbc : “Cibo e aiuti umanitari in cambio di favori sessuali a operatori di diverse ong tra cui l’Onu” : Cibo e aiuti umanitari in cambio di prestazioni sessuali . Una pratica così diffusa che molte donne ormai si rifiutano di andare nei centri di distribuzione nel timore di essere ricattate per la convinzione diffusa tra la gente che, se fossero tornate a casa con gli aiuti , avevano ceduto alle richieste. L’ultimo scandalo nel mondo della cooperazione esplode in seno a diverse ong tra cui l’Onu. La denuncia parte da alcuni operatori ...

