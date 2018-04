SIRIA | ATTACCO USA | RAID SU DAMASCO Ma Trump voleva un' azione più estesa per mettere

SIRIA - attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. La condanna di Putin Le immagini|Tre mosse anti-Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs: tre i feriti civili. Nel mirino l’arsenale chimico del regime

Raid in SIRIA - Parigi : ecco le prove dell'attacco chimico a Douma - : La Francia ha diffuso il documento di valutazione sull'attacco del 7 aprile 2018 nella regione di Goutha, che ha portato all'azione congiunta con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna: "L'unico scenario ...

Iran stigmatizza l'attacco occidentale contro la SIRIA - : ... "atteggiandosi da giudice del mondo" e sono responsabili per le conseguenze interregionali delle loro azioni militari e le conseguenze per il Medio Oriente. Il ministero degli Esteri Iraniano ha ...

SIRIA - gli effetti dell’attacco. Ecco il centro di ricerca colpito nelle immagini della tv di Stato Al-Ikhbariya : nelle immagini diffuse dalla tv di Stato Siriana Al-Ikhbariya, il centro di ricerca a Barzeh, presso la capitale Damasco, colpito dall’attacco condotto questa notte da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Secondo l’esercito Siriano, sarebbero stati distrutti, in particolare, i locali che ospitavano un centro educativo e dei laboratori; per gli alleati occidentali, invece, l’obiettivo era collegato allo sviluppo delle armi ...

SIRIA - attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Raid con 120 missili in SIRIA. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Ma il presidente voleva fare di più : Scatta nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Almeno 120 missili su tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali»...

Cosa ha portato all’attacco alla SIRIA e cosa succede adesso : Stati Uniti, Francia e Inghilterra hanno dato il via nella notte all'annunciata risposta militare alla strage con armi chimiche avvenuta a Duoma una settimana fa. Dopo giorni di altissima tensione internazionale, oltre cento missili hanno colpito Damasco e Homs. Una pericolosa escalation che può portare ad uno scontro diretto tra potenze nucleari oppure solo un altro episodio della lunga guerra Siriana?Continua a leggere