Siria | attacco di Usa | Regno Unito e Francia Trump | May e Macron | “Intervento contro

Siria - Putin : 'attacco è un'atto di aggressione' : Coloro che sono dietro a questo sostengono la leadership morale nel mondo e dichiarano di essere eccezionali. Devi essere davvero eccezionale per gettare la capitale della Siria nel momento in cui ha ...

Siria : Putin - Russia condanna fortemente l'attacco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Attacco in Siria - Iran : 'Da Trump - Macron e May atti criminali' : L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema Iraniana, ha definito Trump, Macron e May "criminali" dopo l'Attacco congiunto in Siria. "Dichiaro fermamente che i presidenti degli Stati Uniti, di Francia e ...

Putin : 'Russia condanna fortemente l'attacco in Siria' : Gli Stati Uniti, che posseggono il più grande arsenale di armi chimiche al mondo, non hanno il diritto morale di accusare altri Paesi". Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Usa, Anatoli ...

Siria - attacco di Usa. Gb e Francia : "Colpiti siti chimici". Putin : intervenga l'Onu : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Assad. In azione, nello stesso momento in cui Trump annunciava la decisione alla nazione, mezzi aerei e navali di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, con l'appoggio della Nato. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Una azione ...

Attacco in Siria - la Russia è stata avvertita : «La Russia è stata avvertita in anticipo degli attacchi militari congiunti di Usa, Regno Unito e Francia contro la Siria» ha dichiarato la ministra della Difesa francese, Florence Parly. L'Eliseo quindi conferma la strategia di "deconflicting" dietro l'Attacco di questa notte: missili su obiettivi mirati e piena collaborazione con i russi per evitare l'incidente imprevisto che possa portare a un'escalation del conflitto. Non a ...

Siria - attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. Putin condanna l’attacco|Foto | 3 mosse anti-Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs: tre i feriti civili. Nel mirino l’arsenale chimico del regime

I target del raid - la tattica del Pentagono e le tensioni : l’attacco in Siria in 5 punti : Si sa dove si inizia, quando si lancia un attacco di questo tipo (più simbolico che performante) ma non si finisce. Ecco i punti da tenere a mente

Tutte le incognite dell’attacco Usa e gli attori della crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...

Siria - attacco da Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Contro armi chimiche”. Mosca : “Non resterà senza conseguenze” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro”. Poco dopo il discorso di ...

Attacco Siria - Usa : nessun segnale rappresaglie da Damasco o Mosca : Al momento non ci sono segnali di una possibile risposta delle forze di Damasco o di Mosca all'Attacco sferrato da Stati Uniti, Francia e Regno Unito: lo affermano fonti delle forze Usa presenti in ...

Attacco alla Siria - Mosca e Teheran : «Ci saranno conseguenze» : Il ministero della Difesa russo dice che nell'Attacco alla Siria «oltre 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati lanciati contro obiettivi militari e civili...

Siria - attacco di Stati Uniti - Francia e Gran Bretagna. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto | 3 mosse anti-Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs: tre i feriti civili. Nel mirino l’arsenale chimico del regime

Siria - l’attacco di Trump e dei suoi alleati : Da guerra civile, a conflitto internazionale: a una settimana dagli attacchi con gas chimici di Douma, il sobborgo a est di Damasco controllato dai ribelli, il presidente americano Donald Trump ha annunciato nella notte (alle 3 in Italia), in diretta Tv, che gli Stati Uniti, con Francia e Gran Bretagna, avrebbero attaccato la Siria. E così ha fatto: «Bisogna bloccare che il governo Siriano possa lanciare altri armi chimiche. Andremo avanti il ...