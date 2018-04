Siria | attacco da Usa | Regno Unito e Francia Trump | May e Macron | “Contro armi

Attacco Siria - Usa : nessun segnale rappresaglie da Damasco o Mosca : Al momento non ci sono segnali di una possibile risposta delle forze di Damasco o di Mosca all'Attacco sferrato da Stati Uniti, Francia e Regno Unito: lo affermano fonti delle forze Usa presenti in ...

Guerra in Siria - Trump ordina l'attacco. Un centinaio di missili colpiscono obiettivi "mirati" a Damasco e Homs : "Ho ordinato l'attacco" contro il contro il regime di Damasco. L'annuncio del presidente Donald Trump è arrivato alle 21 di Washington (le 3 di notte in Italia) dalla Casa Bianca mentre i missili stavano già colpendo impianti collegati alla produzione di armi chimiche, compreso un centro di ricerca a Damasco. L'operazione è stata portata avanti "congiuntamente" con Francia e Regno Unito contro "obiettivi mirati", a Homs e ...

Siria - iniziato nella notte l’attacco coordinato di Usa - Francia e Regno Unito. Le immagini delle bombe : “Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca e precisando che gli attacchi sono in corso, in coordinamento con Francia e Regno Unito. “Non è finita. Quella che avete visto stanotte non è la fine ...

Usa - Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco in Siria : colpito centro di ricerche : Usa, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato prima dell’alba un attacco missilistico contro il centro di ricerche di Barzeh, pochi chilometri a Nord di Damasco. Il sito è sospettato di aver sviluppato armi chimiche e biologiche e di essere usato anche come deposito per stoccarle. La tv di Stato ha mostrato il fumo che si levava dalla zona....

