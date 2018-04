Siria | Assad entra in ufficio come se niente fosse

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria Mosca : "Ci saranno conseguenze" Colpito l’arsenale chimico di Assad : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

Missili Usa - Gb e Francia sulla Siria | Colpiti tre obiettivi militari | Trump : "Assad è un mostro"| Mosca avvertita : "Reagiremo" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: Colpiti siti militari a Damasco e Homs. Fonti del regime di Assad affermanoche contro la Siria "sono stati lanciati circa 30 Missili, unterzo dei quali sono stati abbattuti". La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria Mosca : "Ci sarano conseguenze" Colpito l’arsenale chimico di Assad : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze - Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : «Quelli dietro il raid rivendicano la leadership morale in questo mondo e sbandierano la loro esclusività e unicità».

Siria. May precisa : “non vogliamo rovesciare Assad” : La premier britannica Theresa May ha confermato il coinvolgimento della Gran Bretagna nell’attacco alla Siria con gli USA e la

Stati Uniti - Gran Bretagna e Francia lanciano rappresaglia in Siria : decine di missili contro tre basi di Assad : New York - Gli Stati Uniti, assieme a Francia e Gran Bretagna, hanno fatto scattare nella notte americana la rappresaglia militare contro il regime Siriano per l'uso di armi chimiche...

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs. Nel mirino l’arsenale chimico del regime. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Trump: «Azione congiunta contro barbarie e brutalità». May precisa: «Non puntiamo a rovesciare il regime di Assad». Ma Mosca minaccia ritorsioni

Usa : 'L'attacco chimico in Siria è di Assad - abbiamo le prove' - : "Damasco è responsabile dell'attacco del 7 aprile a Duma", afferma la portavoce del Dipartimento di stato americano Heather Nauert. Mosca intanto accusa la Gran Bretagna: è una messinscena organizzata ...

Siria - Usa : 'Abbiamo prove che attacco chimico è stato di Assad' : Gli Sati Uniti hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo Siriano. ad affermarlo è la portavoce del Dipartimento di stato americano, Heather Nauert. Più di ...

Siria - RUSSIA “007 INGLESI COINVOLTI IN ATTACCO CHIMICO”/ Londra “menzogna”. Usa “guerra ad Assad? Non decisa” : SIRIA, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:18:00 GMT)

Siria : Russia a Onu - Occidente vuole solo rovesciare Assad : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Chi è Asma al-Assad - la first lady Siriana - un po' british - : Dopo l'università, è entrata a lavorare nel mondo delle finanze come analista economica degli hedge fund in Europa e in Asia orientale alla Deutsche Bank e per due anni a JP Morgan a Londra e New ...

Siria - RUSSIA : “STRATEGIA GUERRA TRUMP E PROFUGHI IN UE”/ Pentagono smentisce Macron su armi chimiche Assad : SIRIA, l'attesa di TRUMP prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:57:00 GMT)

Siria - frena guerra Trump-Assad/ Russia - “attacco chimico messa in scena straniera”. Scontro sanzioni Mosca : Siria, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:40:00 GMT)