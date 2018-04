Siria | ' 30 missili | un terzo abbattuti'

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : decine di missili colpiscono Damasco e Homs | Trump : "Assad è un mostro"| Mosca avvertita : "Reagiremo" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Fonti del regime di Assad affermanoche contro la Siria "sono stati lanciati circa 30 missili, unterzo dei quali sono stati abbattuti". La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni

Guerra in Siria - Trump ordina l'attacco. Un centinaio di missili colpiscono obiettivi "mirati" a Damasco e Homs : "Ho ordinato l'attacco" contro il contro il regime di Damasco. L'annuncio del presidente Donald Trump è arrivato alle 21 di Washington (le 3 di notte in Italia) dalla Casa Bianca mentre i missili stavano già colpendo impianti collegati alla produzione di armi chimiche, compreso un centro di ricerca a Damasco. L'operazione è stata portata avanti "congiuntamente" con Francia e Regno Unito contro "obiettivi mirati", a Homs e ...

Siria. Abbattuti un terzo dei missili americani - attesa risposta di Mosca : “Le azioni degli USA e dei loro alleati in Siria non rimarranno senza conseguenze”. E’ il monito dell’ambasciatore russo a

In attesa del nuovo governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

Siria - venti di guerra. Trump alla Russia : "Preparatevi ai missili" : 12 aprile 2018, 9.00 - La Casa Bianca ha precisato poco fa che gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione sull'azione da intraprendere in Siria, ma ha anche sottolineato che la responsabilità dell'attacco chimico di sabato scorso è attribuita alla Siria e alla Russia.Oggi si riunirà il Consiglio Nazionale di Sicurezza degli USA e nelle stesse ore il premier britannico Theresa May riunirà il suo governo per discutere della ...

Trump lancia un tweet prima dei missili : “Russia preparati - arriviamo in Siria” : Trump lancia un tweet prima dei missili: “Russia preparati, arriviamo in Siria” Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell’amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall’Occidente a Damasco. Continua a leggere