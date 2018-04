Sira - Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano nella notte : Attacco alla Siria nel cuore della notte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Assad. In...

Siracusa - pallanuoto : domani il C.C. Ortigia sfiderà i campioni d'Italia della Pro Recco : Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Circolo Canottieri Ortigia.

Amministrative : Sgarbi - presenti a Siracusa con lista Rinascimento : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Il movimento 'Rinascimento' di Vittorio Sgarbi sarà presente con una propria lista alle Amministrative di Siracusa. Ad annunciarlo è lo stesso critico d'arte, spiegando che attorno al movimento in Sicilia si sono raccolte "personalità del mondo delle professioni e dell

Siracusano (Poste italiane) a convegno Messaggero : «Innovazione vuol dire velocità» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Siracusa - stupirsi se il Museo del Papiro vende (per non morire) è da ipocriti. Potevamo salvarlo nel 1999 : Un Museo del Papiro che vende i suoi papiri “rende la vicenda particolarmente surreale: mi chiedo che tipo di messaggio il Museo pensi di trasmettere alle nuove generazioni, vendendo manoscritti antichi di cui dovrebbe essere custode”. Roberta Mazza, curatrice del Museo di Manchester, ha scoperto la notizia. Sulla pagina Facebook e sul sito del Museo del Papiro, l’annuncio prima pubblicato, poi rimosso. Dopo il clamore provocato, la marcia ...

Siracusa - museo del papiro mette in vendita i suoi frammenti : “Non abbiamo soldi - rischiamo la chiusura” : Un museo che per finanziarsi vende, letteralmente, le sue opere. In questo caso i suoi frammenti, visto che si tratta del museo del papiro di Siracusa, ente privato creato nel 1987 e gestito dall’Istituto internazionale del papiro fondato da Anna Di Natale e Corrado Basile, due noti ricercatori del settore già in collaborazione con Il Cairo. A rendere nota la vicenda, come riporta La Stampa, è stata Roberta Mazza, curatrice del museo di ...

Siracusa. Crisi settore ortofrutticolo - On. Cafeo : 'servono interventi strutturali' : La politica però non può limitarsi ad esprimere solidarietà di facciata ma al contrario deve assumersi la responsabilità di fare le scelte necessarie per risolvere i problemi». A parlare è l'on. ...

Vittoria - a spasso invece che ai domiciliari : arrestati due Siracusani : Non sono stati trovati in casa malgrado fossero agli arresti domiciliari. I controlli di una volante della Polizia di Vittoria ha portato in carcere due siracusani con precedenti penali. Si tratta di ...