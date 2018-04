Simone Poccia | chi è il Superbono del GF 15

Grande Fratello 2018 - Simone Poccia concorrente : Simone Poccia è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello , il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, con la versione standard riservata ai "non famosi", in prima serata, a partire da martedì 17 aprile 2018 , con Barbara D'Urso, di ritorno nel ruolo di conduttrice, e con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti. Simone Poccia è uno dei tre "super boni", attualmente ...

Chi è Simone Poccia? Biografia - età e vita privata dell'atleta del Grande Fratello 2018 : Chi è Simone Poccia? Un atleta che ha deciso di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello NIP 2018. Non che la notizia faccia scandalo, visto che ne abbiamo visti di sportivi affacciarsi ai più svariati reality show: qualcuno ne è uscito bene (ed è riuscito persino ad accaparrarsi la vittoria), qualcun altro un po' meno, e adesso non ci resta che scoprire come si comporterà Simone Poccia. Biografia, età e vita privata vi permetteranno di ...