Silvio Berlusconi boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede

huffingtonpost

: 'I bari': è questo il titolo del nuovo murales comparso questa mattina in via de' Lucchesi, a Roma. Ritrae Luigi Di… - Corriere : 'I bari': è questo il titolo del nuovo murales comparso questa mattina in via de' Lucchesi, a Roma. Ritrae Luigi Di… - forza_italia : Silvio @Berlusconi in #Molise: 'Nessuno può dirmi cosa devo fare: sono un leader politico che rappresenta 5 milioni… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi proprio non ci riesce. Accanto a Matteo Salvini gesticola, annuisce, si agita, fa gesti, indica… -

(Di sabato 14 aprile 2018) "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia,, hato laconicamente il duro commento di Matteocontro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. Il leader della Lega aveva detto: "Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi "missili intelligenti", aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco, fermatevi".Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi "missili intelligenti", aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco, fermatevi.##stopwar#stopisis — Matteo(@matteomi) 14 aprile 2018"Si tratta di un attacco ...