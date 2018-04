Sicurezza Auto | una storia iniziata nel 1958 e che nel 1997 con la EuroNcap e

Auto - 30 anni fa la legge per obbligo cinture di Sicurezza in Italia : Auto, 30 anni fa la legge per obbligo cinture di sicurezza in Italia Finite di sviluppare nel 1958 da Volvo su un progetto svedese, queste dotazioni di sicurezza sono state introdotte in Italia con un provvedimento del 1988. Da sole hanno contribuito a salvare il 28% delle persone coinvolte in incidenti ...

Auto - 30 anni fa la legge per obbligo cinture di Sicurezza in Italia - : Finite di sviluppare nel 1958 da Volvo su un progetto svedese, queste dotazioni di sicurezza sono state introdotte in Italia con un provvedimento del 1988. Da sole hanno contribuito a salvare il 28% ...

Sicurezza Auto : il pulsante di emergenza diventa obbligatorio : Sicurezza auto: il pulsante di emergenza diventa obbligatorio Sicurezza auto: il pulsante di emergenza diventa obbligatorio Continua a leggere

Facebook - lascia capo della Sicurezza. Pressing su Zuckerberg delle autorità Ue - Usa e inglesi : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

Report 2018 - anticipazioni 19 marzo : inchieste su giustizia - auto elettriche e Sicurezza bimbi : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay . Report, anticipazioni puntata 19 marzo 'Bebè a bordo', di Lucina Paternesi . La sicurezza dei figli ...

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Si è concluso il contest rivolto a musicisti, cantanti e band emergenti nell’ambito della campagna di sicurezza stradale #buonmotivo promossa, lo scorso dicembre, da Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo. Tra decine e decine di proposte canore e musicali inviate sulla ...

Anas : cantautore Baldari vince contest musicale Sicurezza stradale (2) : (AdnKronos) – Il vincitore presenterà il proprio brano su alcune radio locali diffuse sul territorio nazionale (Radio Vivafm; Radio Birikina; Radio Bella & Monella; Radio Linea; Radio Rock; Radio Martee; Radio Studio90Italia – Solo Musica Italiana e Radio Amore) e parteciperà dal vivo ad eventi musicali e iniziative promosse da Anas. La nuova campagna sulla sicurezza stradale ha avuto come testimonial il cantante Francesco ...

Papa a Ginevra : autorità prevedono dispositivo Sicurezza "adeguato" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Amazon ha acquisito Ring - società statunitense che produce sistemi automatici e di Sicurezza per la casa : Amazon ha acquisito Ring, società statunitense specializzata nella produzione di sistemi di sicurezza per la casa, come campanelli intelligenti che si possono collegare al proprio smartphone e soluzioni di videosorveglianza. Le due aziende non hanno dato informazioni sull’entità dell’accordo, ma The post Amazon ha acquisito Ring, società statunitense che produce sistemi automatici e di sicurezza per la casa appeared first on Il Post.

Firenze - pass auto alla moglie di Renzi. La giunta Nardella : “Abbiamo avanzato noi la richiesta per motivi di Sicurezza” : Il pass auto con cui la moglie di Matteo Renzi può circolare e parcheggiare ovunque nel territorio di Firenze è un diritto oppure un privilegio? La giunta di Dario Nardella ha deciso di non chiarire. O, meglio, di fornire una risposta in cui si evita accuratamente di far sapere se alla base della concessione ci sia stata o meno una richiesta specifica di misure di protezione arrivata dalla prefettura. Una ricostruzione, quest’ultima, ...

Il vero problema dell'auto a guida autonoma riguarda la Sicurezza - informatica - : Le due facce della sicurezza Secondo la società di ricerche IHS Automotive , entro il 2035 circoleranno sulle strade del mondo 21 milioni di veicoli a guida autonoma. Il mercato globale si espanderà ...

Il vero problema dell'auto a guida autonoma riguarda la Sicurezza (informatica) : Nel gruppo di otto aziende mondiali che, in occasione della Munich Security Conference, hanno firmato un manifesto per la sicurezza delle reti e dei dati che viaggiano online c’è un solo costruttore di auto: Daimler. Il documento, un'iniziativa di Siemens cui partecipano, oltre all’industria di Stoccarda, anche Airbus, Allianz, Ibm, Nxp, Sgs e Deutsche Telekom, ...

Ostenta Sicurezza durante il controllo della polizia ma aveva la cocaina in auto : arrestato : Arresto effettuato dalla squadra mobile di Chieti insieme a quella di Pescara. Nei giorni scorsi è stato fermato, a bordo della sua lancia thesis, per un normale controllo, R.G. di Pescara, 53 anni, ...

Più Sicurezza meno stress con integrazione auto e smartphone : Secondo la società di ricerche di mercato Gartner, entro il 2020 saranno 250 milioni i veicoli connessi in circolazione nel mondo, generando - con un inarrestabile effetto volano - la loro diffusione ...