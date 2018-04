Serie C | cambia la vetta del girone A | un super Livorno stende il Pisa

Serie C - è ufficiale : cambia orario un match del prossimo week end Video : Prosegue il campionato di Serie C [Video] con tante novita' e non pochi risultati a sorpresa. Nell'ultimo week end, nel girone C, ha esultato il #Lecce che è uscito vittorioso dalla trasferta di Reggio Calabria ed ha conquistato 3 punti su un campo difficilissimo e in una gara giocata in maniera non particolarmente brillante dagli uomini di Fabio Liverani. Allo stesso tempo, le avversarie dirette per la promozione diretta, Trapani e #Catania, ...

Serie C - cambiano i play off : nuova penalizzazione ufficiale Video : Chi segue la Serie C [Video], è sempre pronto a vedere le numerosissime novita'. La #Serie C continua a vedere stravolte le classifiche dei suoi tre gironi. Non soltanto per i risultati legati al rettangolo verde, ma anche per questioni extra- calcistiche. Serie C, altre penalizzazioni in arrivo La scorsa settimana, c'erano state tante penalizzazioni e poco fa è arrivata la notizia di una nuova: 2 punti di penalita' inflitti al Matera che in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures (MediaPro) : «Accordo Sky-Mediaset cambia mercato» : L’accordo tra Mediaset e Sky Italia — che potrebbe portare a ridimensionare il ruolo di Premium, la pay tv del Biscione — cambia la situazione del mercato dei Diritti reelativi al calcio e potrebbe rendere la Lega Serie A “più recettiva” alla proposta di Mediapro di creare un canale dedicato al campionato da distribuire su diverse piattaforme. E’ quanto sostiene in un’intervista a Reuters Jaume ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «Accordo Sky-Mediaset non cambia nulla» : Almeno ufficialmente, non si registrano particolari allarmi fra i club di Serie A dopo l'accordo fra Sky e Mediaset che ha cambiato lo scenario del mercato televisivo italiano mentre entrava nel vivo la partita dei Diritti tv, con oltre un miliardo a stagione in palio per la Lega. In attesa del bando con cui Mediapro in serata renderà noti i pacchetti con cui intende rivendere le partite del campionato rientrando dell'investimento, in ...

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : Defrel e Dzeko cambiano la partita - pareggio che accontenta tutti

Serie B Avellino - la Primavera cambia : Sergio in panchina : Avellino - La Primavera dell'Avellino cambia allenatore. Ad annunciarlo è la società irpina in una nota ufficiale, dopo aver comunicato l'addio di Guglielmo Tudisco. In panchia siederà dal prossimo ...

Serie B - ecco come sono cambiati gli allenamenti dell'Unicusano Ternana : Serie B , ecco come sono cambiati gli allenamenti fisici dell' Unicusano Ternana . Da meno di un mese il professor Giovanni Petralia ha assunto il ruolo di preparatore atletico dell'Unicusano Ternana, ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 cambia programmazione : dal 20 marzo la Serie slitta al martedì : Ennesimo cambio di programmazione per Hawaii Five-0 7 su Rai2. La serie tv, reboot dell'omonima poliziesco degli anni Sessanta, slitta dal lunedì al martedì, a partire dal 20 marzo. Dopo una lunghissima pausa, iniziata a maggio 2017 quando la rete ha trasmesso il primo episodio della settima stagione, la serie televisiva targata CBS è tornata il 5 marzo con la normale messa in onda degli appuntamenti inediti. Dopo neanche due settimane di ...

Serie A - cambiano gli orari della 32esima giornata : TORINO - La Lega Serie A ha disposto la variazione d'orario per gli anticipi e posticipi della 13/a giornata di ritorno del campionato di Serie A. Domenica 15 aprile Milan-Napoli, inizialmente ...

Serie A - si cambia pallone : torna il Nike Ordem V : ROMA - A partire dalla sfida di stasera tra Roma e Torino , anticipo della nona giornata di ritorno, le 20 società di Serie A torneranno a utilizzare il Nike Ordem V , pallone ufficiale del campionato,...

La Serie A cambia pallone : torna fino a fine anno il Nike Ordem V - sarà bianco : A partire dalla sfida di stasera tra Roma e Torino , anticipo della 9a giornata di ritorno, le 20 Società della Serie A TIM torneranno ad utilizzare il Nike Ordem V , Serie A Tim Official Ball, nella ...

Volley - RIVOLUZIONE nei campionati in Italia : tornano le retrocessioni - nascono due Serie A e la SuperLega. Cosa cambia entro il 2020 : cambiano i campionati Italiani di Volley maschile. Oggi la Consulta di Lega ha deciso di stravolgere l’attuale sistema e di modificarlo radicalmente. Queste le decisioni prese a Bologna che caratterizzeranno i prossimi campionati: in breve sintesi torneranno le retrocessioni dalla SuperLega e avremo praticamente tre Serie A di differente valore. STAGIONE 2018-2019: La SuperLega sarà a 15 squadre e ci saranno tre retrocessioni in Serie A2 ...