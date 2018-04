Serie B | l' Empoli vince e vola a +11 Frenano Frosinone | Palermo e Bari

Calcio : Serie B - Empoli allunga in vetta : 17.08 Nel 35° turno dei cadetti, successo dell' Empoli capolista che allunga su Palermo e Frosinone, bloccate in casa. BRESCIA-CARPI 1-1 Empoli -PRO VERCELLI 3-2 FROSINONE-SPEZIA 1-1 NOVARA-TERNANA 0-3 PALERMO-CREMONESE 1-1 PERUGIA-VENEZIA 1-1 PESCARA-BARI 2-2 SALERNITANA-CESENA 1-1 VIRTUS ENTELLA-AVELLINO 1-1 ...

DIRETTA/ Empoli-Pro Vercelli (risultato live 2-1) streaming video e tv : Zajc completa la rimonta ( Serie B) : DIRETTA Empoli Pro Vercelli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Quasi un testa-coda al Castellani, Serie B 35^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:28:00 GMT)

Serie B Empoli-Pro Vercelli : dirige Pillitteri. Novara-Ternana-Rapuano : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trentacinquesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 14 aprile. Due gli anticipi del venerdì: alle 19 si gioca Foggia-Ascoli ,...

