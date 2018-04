Serie B | bombe carta | aggressioni | tensione tra tifosi e rissa tra giocatori

Serie B Pescara - due bombe carta esplodono nei pressi del ritiro del Bari : Pescara - Nottata di tensione a Pescara , alla vigilia del match tra i biancazzurri locali e il Bari , in programma all'Adriatico. Nella notte , attorno alle 2.30, si è verificata l'esplosione di due ...

Serie B Pescara - nei pressi del ritiro del Bari esplose due bombe carta : Pescara - Una vigilia di tensione, quella tra Pescara e Bari . Il tutto ha avuto inizio nella notte, quando, attorno alle 2.30, si è verificata l'esplosione di due bombe carta davanti all'hotel sede ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : focus sui bomber (34^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A. Le partite in programma per la 34^ giornata: il Siena riposa, Livorno in agguato(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Inter - Icardi fa 103 in Serie A. Spalletti ritrova il suo bomber : Uragano Icardi su Marassi. Erano 71 giorni che il capitano dell'Inter non segnava in campionato: le nubi si sono addensate per ben 7 giornate di campionato, anche a causa di un infortunio che lo ha ...

Probabili formazioni Serie B / I moduli - i dubbi e le scelte : attenti ai bomber! (30^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:22:00 GMT)

I veri bomber della 26esima giornata di Serie A sono i difensori : Nella 26esima giornata di Serie A i gol dei vari Immobile, Budimir, Destro e Paloschi sono stati messi in secondo piano dai difensori goleador, che hanno vissuto una giornata indimenticabile e prolifica. Ad aprire la giornata super sono stati i due interisti Skriniar e Ranocchia La 26esima giornata del campionato di Serie A si concluderà con il posticipo di lunedì sera tra Cagliari e Napoli, nel frattempo si possono tirare le prime somme sulle ...

Serie A - Immobile verso il re dei bomber : TORINO - Sempre più leader della classifica cannonieri a quota 22 Ciro Immobile. È tornato al gol dopo 44 giorni, con la doppietta che ha regalato alla Lazio la vittoria contro il Verona. L'attaccante ...

Probabili formazioni Serie B / Scelte - moduli e dubbi degli allenatori : i bomber in campo oggi (26^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le Scelte degli allenatori in vista delle partite per la 26^ giornata del campionato cadetto (17-18 febbraio 2018)(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:05:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ I moduli - i dubbi e le scelte degli allenatori. I bomber (25^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 25^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 febbraio 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Serie C mercato : Lecce - Pisa e Trapani gran finale - Catania - cercasi bomber Video : Alle ore 23 di oggi, 31 gennaio, calera' il sipario sulla sessione invernale del #Calciomercato 2018. Tantissime le operazioni portate a termine dai club di #Serie C che, come al solito, hanno voluto aspettare l'ultimo giorno per definire molti dei loro affari. Pisa e Lecce, obiettivi centrati Tra le squadre più attive della giornata c'è stato senz'altro il Pisa, che ha preso dalla Juve Stabia l'attaccante esterno Francesco Lisi, classe '89. ...