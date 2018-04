Serie A Spal | Semplici | «In emergenza ma ci sevono punti»

Serie A Fiorentina - Pioli : «Spal in salute : partita difficilissima» : FIRENZE - Missione settima vittoria di fila per la Fiorentina che domani incrocia la Spal al Franchi. Così Stefano Pioli: "Se sogno di andare in Europa? Io penso alla prossima partita. Pensate alle ...

Probabili Formazioni Fiorentina-SPAL - Serie A 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Fiorentina-SPAL, Serie A 2017/2018, 32^ Giornata ore 12.30: analisi e pronostico della partita fondamentale in chiave Europa League e salvezza. La Fiorentina attraversa uno dei momenti migliori di forma e vuole mantenere questo stato e ci proverà nell’anticipo domenicale delle 12.30 contro la SPAL, quartultima per differenza reti ed imbattuta da sei incontri. La formazione di Stefano Pioli nell’ultimo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Inter forte e solida. Spalletti - ottimo lavoro» : BERGAMO - "È stata una buona settimana di lavoro adesso si riparte con altre tre partite importanti nel giro di pochi giorni. Dobbiamo giocare le prossime gare con fiducia e attenzione, da qui in ...

Serie A Inter - Spalletti : «Atalanta? Dobbiamo fare risultato» : MILANO - "Contro il Torino avremmo meritato un risultato diverso. Adesso siamo tutti consapevoli come le opportunità siano sempre di meno e vadano tutte sfruttate. Domani contro l' Atalanta Dobbiamo ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Spal? E' una partita importantissima» : FIRENZE - Sei vittorie di fila e la voglia di non fermarsi. Federico Chiesa e Nikola Milenkovic hanno partecipato a una sessione di autografi presso il Fiorentina store Duomo. L'attaccante si scalda, ...

Serie A : Fiorentina-Spal a Orsato : ANSA, - ROMA, 12 APR - Queste le altre designazioni arbitrali per le partite della 32/a giornata di Serie A: Bologna-Verona: Abisso; Cagliari-Udinese , sabato 14 ore 15, : Giacomelli; Chievo-Torino , ...

Serie A Spal - per Grassi distorsione al ginocchio : FERRARA - Doppia seduta di allenamento per la Spal , in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Fiorentina. Il programma ha previsto un lavoro atletico e tecnico-tattico in mattinata, per ...

Serie A - la Spal è infuriata : 12 i rigori a sfavore : FERRARA - Undici metri di rabbia. Nel caso della Spal , quasi una persecuzione pensando ai 12 rigori che i biancazzurri si sono visti fischiare contro nelle prime 31 gare di campionato. Un numero ...

Video/ Spal Atalanta (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Spal Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Ci pensa De Roon del dischetto a salvare la formazione di Gasperini. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:58:00 GMT)

Spal - Semplici : 'Ci manca un rigore - siamo all'altezza della Serie A' : Leonardo Semplici , tecnico della Spal , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro l' Atalanta : 'A inizio del girone di ritorno abbiamo rimediato sconfitte contro squadre forti, qualcuno aveva pensato di non essere all'altezza ma così non era. In ...

Serie A Spal - Semplici : «Lotteremo fino alla fine» : FERRARA - " All'inizio del girone di ritorno abbiamo perso contro squadre forti. Forse qualcuno ha pensato di non essere all'altezza, ma non era così ". Queste le parole del tecnico della Spal , ...

Serie A Spal - Semplici : «Su Paloschi era rigore» : FERRARA - " All'inizio del girone di ritorno abbiamo perso contro squadre forti. Forse qualcuno ha pensato di non essere all'altezza, ma non era così ". Queste le parole del tecnico della Spal , ...

Serie A Spal-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : FERRARA - L' Atalanta scende in campo per il riscatto e per riprendere la corsa verso la prossima edizione dell'Europa League. La Spal , invece, cerca altri punti salvezza dopo aver fermato la ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Sarà difficile» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci Sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...