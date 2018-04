Serie A Sassuolo | per Lirola stagione finita | operazione al ginocchio

Serie A Sassuolo - Lesione al menisco esterno per Lirola : Sassuolo - Allo Stadio Ricci il Sassuolo ha ripreso la preparazione in vista del prossimo turno di campionato contro il Benevento . Questo pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni ...

Serie A - Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano : Per i rossoneri occasione persa di accorciare in classifica sul quarto posto. Punto salvezza per Iachini

Serie A Sassuolo - Iachini : «Le prestazioni stanno diventando di grande livello» : MILANO - Una buona prestazione quella del Sassuolo che ha strappato un punto a San Siro, sfiorando addirittura la vittoria. Iachini ha così commentato la gara ai microfoni di Premium Sport: " Consigli ha disputato un'ottima partita, così come gli altri. Bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi per la prestazione offerta. Abbiamo speso molto e nei minuti finali abbiamo subìto ...

Serie A Milan-Sassuolo 1-1 - il tabellino : MILANO - Il Milan di Gattuso non riesce a conquistare i tre punti in casa contro il Sassuolo e si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Ad andare in vantaggio è la compagine di Iachini , che ...