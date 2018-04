Serie A | gol e marcatori della 32esima giornata

DIRETTA / Brescia-Carpi (risultato live 0-0) streaming video e tv : ancora nessun gol al Rigamonti (Serie B) : DIRETTA Brescia Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra due delle squadre più imprevedibili del campionato di Serie B 2017-2018(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:31:00 GMT)

Diretta/ Olbia-Prato (risultato live 0-1) info streaming video : gol di Ceccarelli! (Serie C) : Diretta Olbia-Prato: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:19:00 GMT)

DIRETTA/ Pistoiese-Arzachena (risultato live 1-0) info streaming video : gol di Ferrari! (Serie C) : DIRETTA Pistoiese-Arzachena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:51:00 GMT)

I risultati di Serie B : la diretta gol LIVE : Nessuna pausa per la Serie B, campionato di scena nel weekend in attesa dell'imminente turno infrasettimanale. Vietato fermarsi alle porte del rettilineo finale, rush decisivo della stagione che torna ...

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : scontro al vertice - 35giornata - : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite attese nella 35giornata. Occhio alla sfida Empoli-Pro Vercelli.

Video/ Parma-Cittadella - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 35giornata - : Video Parma-Cittadella , 0-0, : highlights e gol della partita di Serie B. L'anticipo della 35giornata si è concluso con un pareggio a reti bianche.

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : scontro al vertice (35^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite attese oggi 14 aprile 2018, nella 35^ giornata. Occhio al match testa coda tra Empoli e Pro Vercelli.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:14:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori : tegola Niang per il Toro (32^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per gli11 che vedremo in campo questo weekend dedicato alla 32^ giornata. Lunga la lista degli squalificati: occhio a Lazio-Roma.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:08:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Il momento verità : classifica aggiornata - diretta gol live score girone A (35^ giornata) : RISULTATI SERIE C: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano pe la 35^ giornata. Pisa Livorno è l'attesissimo derby promozione, ma in testa c'è il Siena(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:19:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (35^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite attese oggi 14 aprile 2018, nella 35^ giornata. Occhio al match testa coda tra Empoli e Pro Vercelli.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 05:03:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (32^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, anticipi della 32^ giornata, in campo il 14 aprile. Attenzione al derby nerazzurro Atalanta-Inter. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 04:58:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score girone A (35^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano pe la 35^ giornata. Pisa Livorno è l'attesissimo derby promozione, ma in testa c'è il Siena(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 03:00:00 GMT)

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : l'occasione ducale (35^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite di oggi 13 aprile 2018. Due gli anticipi previsti questo venerdi per la 35^ giornata della cadetteria.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (35^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite di oggi 13 aprile 2018. Due gli anticipi previsti questo venerdi per la 35^ giornata della cadetteria.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:00:00 GMT)