Sega annuncia Mega Drive Mini | ecco i primi dettagli sulla console

Sega annuncia il MEGA DRIVE MINI : In occasione del SEGA Fes 2018, la nota casa nipponica ha ufficialmente annuncia to sia Shenmue 1 & 2 che il MEGA DRIVE MINI . A svelare l’arrivo sul mercato della nuova console, è stato il presidente di SEGA Sammy Corporation. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Nuova console MINI da SEGA Anche SEGA come Nintendo ha deciso di cimentarsi nella produzione di ...

Sega annuncia SHENMUE 1 E 2 Collection : SEGA annuncia ufficialmente l’arrivo per il 2018, della Collection SHENMUE 1 e 2 per PS4, PC e Xbox One. Inutile dire che le nuove edizioni del gioco godranno non solo dell’edizione digitale e fisica ma anche di notevoli migliorie grafiche. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. 2018: L’anno di SHENMUE Per la fine dell’anno salvo imprevisti potremo mettere ...

Sega ha annunciato un panel dedicato a Sonic per l'SXSW 2018 : Sulla scia del successo di Sonic Forces e Sonic Mania, Sega ha confermato che svelerà i suoi prossimi piani per il porcospino blu all'SXSW 2018 in programma il mese prossimo, dal 9 al 18 marzo.Come segnala Videogamer, la compagnia ha annunciato un panel dedicato a Sonic in occasione dell'evento di Austin, denominato Gotta Go Fast The Official Sonic the Hedgehog panel.In questa occasione, Sega potrebbe svelare interessanti novità sul futuro di ...