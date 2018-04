SEGA annuncia il MEGA DRIVE MINI

SEGA annuncia SHENMUE 1 E 2 Collection : SEGA annuncia ufficialmente l’arrivo per il 2018, della Collection SHENMUE 1 e 2 per PS4, PC e Xbox One. Inutile dire che le nuove edizioni del gioco godranno non solo dell’edizione digitale e fisica ma anche di notevoli migliorie grafiche. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. 2018: L’anno di SHENMUE Per la fine dell’anno salvo imprevisti potremo mettere ...

SEGA ha annunciato un panel dedicato a Sonic per l'SXSW 2018 : Sulla scia del successo di Sonic Forces e Sonic Mania, Sega ha confermato che svelerà i suoi prossimi piani per il porcospino blu all'SXSW 2018 in programma il mese prossimo, dal 9 al 18 marzo.Come segnala Videogamer, la compagnia ha annunciato un panel dedicato a Sonic in occasione dell'evento di Austin, denominato Gotta Go Fast The Official Sonic the Hedgehog panel.In questa occasione, Sega potrebbe svelare interessanti novità sul futuro di ...