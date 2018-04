Secondo giro a vuoto Ma la settimana prossima Mattarella darà l' incarico

Consultazioni : Secondo giro a vuoto : Le schermaglie, i veti incrociati, le rivendicazioni, i tatticismi e le battute continuano a farla da padrone: allo stallo politico non c'è ancora soluzione. E il secondo giro di Consultazioni al Quirinale è andato a vuoto. Parlando dal palazzo presidenziale, il capo dello Stato Sergio Mattarella, ha strigliato i partiti chiedendo loro di discutere ancora per qualche giorno per cercare di trovare una soluzione. Se il risultato delle ...

I giornali raccontano il Secondo giro di consultazioni : Oggi il Patto Atlantico riposa nelle mani peggiori che in questa parte di mondo si ricordino. Legittimo e giusto esigere dagli alleati prudenza e senso di responsabilità, per non ripetere con Assad l'...

I giornali raccontano il Secondo giro di consultazioni : Silvio Berlusconi con il suo fuoriprogramma mette in crisi il rapporto con Salvini e Meloni, ma il problema per la Lega è un altro, ed è comune a quello del Movimento 5 Stelle: fare il governo insieme, da ieri, è un po’ più difficile, ma non farlo lo è molto di più. Le posizioni non sono cambiate, i nyet incrociati neppure, Mattarella ora si prepara a prendere in mano il boccino. Lo farà a ...

Governo - Secondo giro di consultazioni - Centrodestra a M5s : 'Basta con veti' - La replica : 'Berlusconi si faccia da parte' : "Il tempo si sta esaurendo", la situazione si fa sempre più ingarbugliata e il presidente Mattarella traccia un primo bilancio a caldo di questo secondo giro di consultazioni. Forza Italia: "...

Al Quirinale il Secondo giro di consultazioni : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. 'Riteniamo improrogabile un cambio di fase, un dialogo che esca dai tatticismi ...

Governo - Secondo giro di consultazioni - Il centrodestra resta unito - messaggio al M5s : 'Basta con veti e tatticismi' : secondo round di consultazioni al Quirinale. Il centrodestra resta unito e "si aspetta dalle altre forze, a partire dal M5s, il senso di responsabilità dimostrato dalla coalizione che ha vinto le ...

Governo : Secondo giro di consultazioni. Alt di Fi : 'Accordo con M5s solo se riconosce Berlusconi' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo". Lo ha detto il leader di LeU, Pietro Grasso, al termine delle consultazioni al ...