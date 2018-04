“Se n’è andata” Lutto nel cinema italiano Attrice | showgirl e stella ironica del

caffeinamagazine

(Di sabato 14 aprile 2018) Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini,, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. Negli anni Settanta ha recitato in numerose commedie.e dissacrante, aveva un talento anche come imitatrice, indimenticabile la sua Mina. Segnata da una vita sentimentale difficile e da due matrimoni falliti, ha avuto una figlia Monica, morta nel 1998. Come detto, due anni fa la casa in cui viveva andò distrutta per un incendio, in seguito al quale fu costretta a vivere e dormire in macchina, come denunciato anche in televisione. Tratta in ...