lineapress

: RT @lineapress_news: Se Matterella indicasse Fico? Renzi: “A Di Maio verrebbe un infarto” #dimaio #fico #renzi - Tiziana18302581 : RT @lineapress_news: Se Matterella indicasse Fico? Renzi: “A Di Maio verrebbe un infarto” #dimaio #fico #renzi - gianlucasberna : RT @notiveri: Se Matterella indicasse #Fico? #Renzi: “A Di Maio verrebbe un infarto”: Anche se piuttosto residuale, resta pur sempre un’ipo… - AntonelloPorcu1 : RT @notiveri: Se Matterella indicasse #Fico? #Renzi: “A Di Maio verrebbe un infarto”: Anche se piuttosto residuale, resta pur sempre un’ipo… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Anche se piuttosto residuale, resta pur sempre un'ipotesi realistica. E' quanto afferma Augusto Minzolini dalle pagine de Il Giornale . Il direttore infatti, facendo il punto sulla situazione politica spiega come Mattarella potrebbe, oltre a prendere in analisi le ipotesi più gettonate, estrarre ben altri conigli dal cilindro. Possibili, e neanche troppo improbabili, nomi per la guida per ...