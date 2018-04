Se la ricerca non è considerata un lavoro : Fai ricerca? Allora non lavori. È la sgradevole sorpresa che molti ricercatori in questi giorni si trovano davanti mentre compilano il nuovo questionario del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca. Come ha segnalato un ricercatore italiano a Stoccolma, e rilanciato l’Associazione dottorandi italiani (Adi), a chi dichiara di essere lavoratore e di percepire un assegno di ricerca viene ...

ricerca - l’esperto : più della metà del nostro corpo non è umana : Colonizzati da microscopici ‘alieni’. Più della metà del corpo umano non è, in effetti, umano. A sostenerlo è Ruth Ley, direttore del dipartimento di scienze del microbioma al Max Plank Institute, che insieme a un gruppo di specialisti spiega come solo il 43% delle cellule del nostro corpo sia umano, il resto è composto dal microbioma che abita nell’intestino, chiamato in causa per tutta una serie di patologie, dalle allergie ...

Moby Prince - il disastro e la ricerca di una verità che ancora non c’è : L’incidente causò 140 morti, un solo sopravvissuto e nessun colpevole. Dopo 27 anni, due processi e una Commissione parlamentare d’inchiesta, in questo video reportage parla Angelo Chessa, figlio del comandante del Moby Prince...

L'Italia non è un Paese per scienziati - né ricercatori - : Usando statistiche, analisi e controlli, e lasciando comunque alla politica l'ultima parola sulle decisioni da prendere, si potrebbero istruire discussioni pubbliche davvero informate e oneste sia ...

Bambina di 2 anni investita a Prato è grave : l'auto non si è fermata a soccorrerla e adesso è ricercata : Una Bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un'automobile che non si è fermata.L'incidente è avvenuto alle 10.30 di ieri lungo la via Vecchia Fiorentina a Quarrata (Pistoia) ma è stato reso noto oggi dai carabinieri che hanno diffuso un appello per risalire alla vettura. I militari non escludono anche l'ipotesi che il conducente non si sia ...

Università - ancora una volta in Italia la ricerca non è un lavoro : In Italia, ancora una volta, la ricerca non è un lavoro. Ce lo aveva ricordato due anni fa il ministro Poletti, giustificando l’esclusione dall’indennità di disoccupazione per assegnisti, dottorandi e borsisti proprio in questo modo: se sei un ricercatore precario in Università il tuo non è lavoro, è formazione, quindi niente sussidio se ti lasciano a casa. Ci sono voluti mesi di proteste e iniziative per cambiare, almeno in parte, la ...

ricerca & Salute : ecco la tintura non tossica che non danneggia i capelli : Il grafene è il materiale più sottile ed è tra i più leggeri che esistono, è denso, trasparente, resistente allo stress (1.000 volte più dell’acciaio), efficiente come conduttore di calore ed elettricità, resistente alla temperatura e alle variazioni del pH. Le sue applicazioni vanno dall’elettrodinamica alla chimica fisica e organica, arrivando perfino alla cosmetica. Infatti, il grafene è in grado di offrire quello che per molte donne è ...

Il tunisino ricercato : 'Non sono terrorista - una donna mi ha incastrato' Video : Negli ultimi giorni aveva fatto molto parlare la notizia di un presunto terrorista tunisino pronto a compiere attacchi in Italia. Tale notizia era stata riportata dalla stragrande maggioranza dei media italiani ed internazionali, ma in to si è rivelata essere una vera e propria '#Fake News'. Difatti il sospetto terrorista, il 41enne Atef Mathlouthi, è recentemente uscito alla scoperto e ha confermato di non essere un militante ...

ricerca : Ugo Foscolo non morì per la sua vita libertina ma per una rara malattia genetica : Ugo Foscolo (1778-1827) morì all’età di 49 anni a Londra, per una malattia al fegato, esito probabile di tubercolosi miliare, o almeno così si riteneva finora: un gruppo interdisciplinare e internazionale di Ricercatori che ha formulato una nuova ipotesi, secondo cui lo scrittore e poeta delle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” e dei “Sepolcri” avrebbe sofferto, invece, di una rara malattia genetica, una carenza di ...

